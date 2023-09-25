В Кемерове к 2025 году построят реабилитационный центр за 3 млрд рублей

В Кемерове построят реабилитационный центр за 3 млрд руб. Согласно данным госзакупок контракт о строительстве подписало ООО «СДС-Строй» и минстрой региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«СДС-Строй» стал единственным участником торгов. Площадь центра составит порядка 19 тыс. кв. м. Сдача объекта запланирована до декабря 2025 года. Начало строительных работ намечено на февраль 2024 года. Компании также предстоит выполнить инженерные изыскания, проектную документацию и пройти госэкспертизу.

Стационар реабилитационного центра будет включать 108 коек. Мощности центра должны составить 237 пациентов в день, при условии работы в две смены - 407 пациентов. Отмечается, что реабилитационный центр в Кемерово и центр на курорте Шерегеш будут составлять реабилитационный кластер.

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Александр Киселев