На Кубани началась «Черноморская винная неделя»

В Краснодарском крае стартовал эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя». Он продлится до 1 октября, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Наши вина известны и всегда пользуются большим спросом. Ежегодно мы собираем 40% российского винограда и производим 42% отечественного вина»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фестиваль проходит бесплатно в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В нем участвуют 17 виноделен края. Они проведут экскурсии по знаковым местам винного туризма, ознакомят с традициями изготовления вина и позволят продегустировать лучшие сорта и сфотографироваться на фоне виноградников. Каждая винодельня проведет тематические и творческие мастер-классы.

Основной площадкой фестиваля станет Абрау-Дюрсо. Там с 29 сентября по 1 октября проведут культурно-массовые и спортивные мероприятия. Среди них — модные показы известных дизайнеров, выступления театральных трупп и музыкальных коллективов, костюмированный заплыв на сапбордах, регата на озере Абрау, а также гастрономические мастер-классы от шеф-поваров местных ресторанов. 30 сентября выступит группа «Градусы». Также в Абрау-Дюрсо в рамках игры «Шардоне Гоу» участники создадут уникальный арт-объект из винных пробок.

Татьяна Ручкина

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