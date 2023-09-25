На 15 лет строгого режима осудили убийцу пасынка из Тимашевска

Жителя Тимашевска Максима Маренина лишили свободы на 15 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Вечером 24 ноября 2021 года Максим Маренин, находясь в своем доме в СТ «Строитель» в Тимашевске, толкнул 6-летнего ребенка своей супруги. Мальчик заплакал, и мужчина попытался заглушить плач. Он зажал рукой нос и рот мальчика, отчего ребенок задохнулся. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина отвез ребенка в больницу, где сказал, что мальчик упал с лестницы и ударился головой. Правоохранители установили, что мужчина систематически применял к ребенку физическую силу и запугивал его.

На Максима Маренина было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.117 и п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ. В июле прошли слушания по уголовному делу с участием коллегии присяжных заседателей. На основании их обвинительного вердикта Краснодарский краевой суд лишил мужчину свободы на 15 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram