В память о трагедии
Год прошел с момента нападения на школу №88 в Ижевске
Сегодня, 26 сентября, исполняется ровно год со страшной трагедии в школе №88 в Ижевске. В прошлом году в этот день на учреждение напал 34-летний выпускник Артем Казанцев, страдавший от шизофрении и поддерживавший идеологию «Колумбайн» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное). Из-за нападения мужчины погибли 18 человек, еще больше 20 были ранены. Расследование тех событий все еще продолжается. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
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