Разум, чувства и M&A

2022–2023 годы войдут в историю российского рынка юридических услуг как время кардинальных перемен: беспрецедентный массовый уход с российского рынка международных компаний и крупнейших западных юридических фирм запустил процесс трансформации. Которая на самом деле только началась. Кадровый голод, лавинообразное нарастание технологий, профессиональное выгорание — со всеми этими проблемами, в том числе и в контексте M&A, юристам предстоит как-то справиться. Управляющий партнер Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская — о том, чем им поможет искусственный интеллект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская

Фото: Предоставлено пресс-службой T & P Управляющий партнер Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская

Фото: Предоставлено пресс-службой T & P

Этот изменчивый мир

Весь прошлый год и первая половина текущего оказались крайне успешными для юридических фирм на рынке слияний и поглощений: все это время юристы активно сопровождали уход из страны иностранных инвесторов. Сейчас этот процесс близится к завершению, а структура работы меняется, плавно смещаясь в сторону локальных сделок между российскими резидентами и выходов в новые юрисдикции — Индию и Ближний Восток.

Новые тренды налицо: резко сократилось число трансграничных M&A-сделок с участием иностранных инвесторов, а внутренний рынок слияний и поглощений, касающийся российских компаний, наоборот, стал быстро расти, особенно заметно активизировались сделки в отрасли IT, фармацевтике, металлургии и аграрном секторе. Из-за ограниченного доступа к зарубежным финансовым рынкам возросла роль структурированного финансирования M&A-сделок за счет российских институтов, а процессы оценки активов и комплексной проверки компаний в силу высокой волатильности стали более сложными. Наконец, возник без пяти минут новый регуляторный ландшафт, включающий санкционные и контрсанкционные ограничения, правила валютного контроля и процедуры согласования сделок для иностранных инвесторов.

Юридическим консультантам теперь нужно учиться мыслить комплексно, стратегически и столь же широко, как и владельцам бизнеса, при том что бизнес не дает никаких ориентиров на перспективу: вопрос о том, как надолго сохранится потребность в правовой работе, занимает умы большого числа юридических команд. Причем в условиях роста спроса на M&A-услуги в этой сфере наблюдается дефицит кадров: многие опытные специалисты уехали из страны вслед за международными фирмами, и число открытых вакансий в M&A-сфере сегодня существенно превышает число соискателей. Особенно высок спрос на юристов, знающих тонкости локального законодательства. Как следствие, конкуренция российских компаний за лучших специалистов в M&A только растет, и фирмы активно переманивают кандидатов, наперебой предлагая им привлекательные условия труда. Все эти изменения идут на фоне естественной смены поколений, по воле судеб выпавшей на те же последние полтора года.

Что выросло, то выросло

Не только юридические фирмы, но и их клиенты столкнулись с тем, что сейчас на рынок выходят представители поколений Y и Z, рожденные после 1993 года, и у них другие ценности. Эти юристы выросли в период стремительного технологического прогресса, и они, в отличие от старшего поколения,— «цифровые аборигены» и очень технологичны. Гибкий подход к форматам занятости, удаленная работа, творчество, карьерное разнообразие и куда бОльшая ориентация на конкретные проекты, чем на громкое имя работодателя,— вот кредо молодых сотрудников, из-за чего лидеры юридических команд оказываются в пока непривычном для себя положении. Есть ощущение, что поле для стандартных способов организации деятельности юридических фирм и стандартных же способов производства сужается, а точка, в которой пересекаются все парадоксы сегодняшнего времени,— это технологии, за последние полтора года удачно шагнувшие вперед.

Равнение на финтех

Явление, в котором потребности юристов и клиентов очевидно сходятся,— это технологичность. Старое разрушилось до основания, что в технологическом плане произошло как нельзя более вовремя: раньше внедрение технологий было делом сложным, долгим и дорогим, но сегодня их невнедрение или неосвоение может обойтись юридическим фирмам намного дороже, чем стремление шагать в ногу со временем. Так что же им делать?

Пример, который восхищает и вдохновляет,— это российский финтех. Ни в одной стране мира банки не способны предложить клиентам такую технологичность и высокий уровень сервиса, как в России. Юридические компании обладают тем же потенциалом: выход на уровень сервиса, который предлагают современные технологии, позволит им удержать внимание нового поколения и вовлечь его в процесс создания нового «цифрового уклада» деятельности юридических фирм.

Спокойствие, только спокойствие

В процессе цифровизации все юридические фирмы будут счастливы по-своему, но в контексте M&A искусственный интеллект может одинаково помочь каждой из них.

В рамках ужесточения условий регулирования ИИ можно использовать для непрерывного отслеживания изменений в законодательстве в режиме реального времени. Также ИИ пригоден для автоматизированного анализа юридических документов на соответствие нормативным требованиям: юристам будет проще вести сделки, если ИИ-помощник напомнит о проверке всех аспектов: от валютного регулирования до свежего санкционного апдейта — и предложит начальные комментарии, от которых можно будет оттолкнуться в дальнейшей работе.

Поможет ИИ и в решении проблемы кадрового голода и нашумевшего среди юристов выгорания, если будут разработаны алгоритмы для частичной автоматизации подготовки типовых юридических документов и драфтинг-ассистенты, которые зададут юристу наводящие вопросы и быстро проверят документ на наличие опечаток и соблюдение корпоративного стиля. Под силу ему окажется и автоматизация проверки больших массивов данных.

Со своими эмоциями человек может справиться только собственными силами, но ИИ может снять с него часть внешнего давления через оптимизацию рутинных задач и минимизацию однообразной работы. Кроме того, работа с ИИ-ассистентами — это как минимум просто интересно и вызывает определенный азарт как у опытных, так и у молодых юристов. А интересная работа — лучшее лекарство от выгорания и прочих людских печалей.