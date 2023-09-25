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Трех человек в Удмуртии осудили за легализацию иностранцев

В Удмуртии перед судом по обвинению в организации незаконной миграции пристали двое граждан России и один иностранец (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, осужденные подделывали результаты экзаменов жителей других стран о владении русским языком, а также истории и основ законодательства России. Таким образом они незаконно легализовали их пребывание.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Одного из осужденных приговорили к трем годам лишения свободы условно, двух других — к двумя годам. Всем также назначили испытательный срок.

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