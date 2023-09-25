«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о грантах на развитие и внедрение перспективных решений для IT-бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегодня роль финансовой поддержки является определяющей для бизнеса. В частности, для IT-бизнеса, который сталкивается с масштабной перестройкой рынка и уходом многих зарубежных вендоров из России. Так, Российский фонд развития информационных технологий готов предоставить гранты до 6 млрд руб. на разработку, модернизацию, внедрение перспективных IT-решений и поддержку особо значимых проектов. Последние касаются перевода на отечественные рельсы привычного софта для судостроения, телекома и других приоритетных отраслей промышленности.

Рассчитывать на финансовую поддержку по нацпроекту «Цифровая экономика» могут как стартапы, так и крупные IT-компании, отмечает гендиректор РФРИТ Александр Павлов:

«"Ростелеком" реализует проект ядра мобильной сети 4G. Сумма гранта 1 млрд руб. Также 1 млрд руб. компания задействовала из собственных средств. Есть еще ряд проектов, которые оказались сверхвостребованы в реалиях уходящих с российского рынка зарубежных решений. Например, воронежская анимационная студия разрабатывает решение для 3D-анимации, которое они используют и сами для выпуска мультфильмов, а также предоставляют для использования другим компаниям.

У нас есть инструмент — это продвижение в интернете. Он предназначен для небольших компаний, у которых есть и свой продукт и которые планируют для него новые аудитории, выходит на новые рынки.

Ключевые площадки — "Яндекс", VK, Ivi, пишущие СМИ помогают компаниям упаковать свой продукт, настроить маркетинговую кампанию. А для больших компаний ключевым условием является квалификация, компетенция и нахождение в перечне особо значимых проектов».

В 2023 году на предоставление грантов предусмотрено почти 4 млрд руб. Всего с 2019 года Фонд поддержал более 180 проектов по разработке и внедрению IT-решений на сумму свыше 28 млрд руб., в том числе 19 особо значимых проектов в размере 16,25 млрд руб. Благодаря грантовой поддержке российские IT-компании смогли ускорить процесс разработки и своевременно обеспечить импортозамещение иностранного ПО.