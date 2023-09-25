Саратовский суд изучит дело об ограблении храма

Саратовская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина, который вынес из храма имущество на сумму порядка 40 тыс. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным предварительного следствия, ночью 9 августа 2023 года 35-летний местный житель через окно проник в помещение храма «Рождества Христова», в районе политехнического университета. Из комнаты священников обвиняемый вынес сумку с Евангелием, латунным и серебряным крестами, кропилом, набором для причастия на дому и другой церковной утварью.

Покидающего помещение фигуранта заметил охранник, однако мужчина проигнорировал требования последнего.

Теперь дело о грабеже с проникновением (п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ) изучит Октябрьский районный суд Саратова. В прокуратуре отмечают, что фигурант признал вину.

Никита Маркелов

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