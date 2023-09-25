С ярославского осужденного взыскали 450 тысяч в пользу потерпевшего пенсионера

Ярославский районный суд удовлетворил иск прокурора и решил взыскать с осужденного за кражу 450 тыс. руб. в пользу потерпевшей стороны. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск в суд подала прокуратура области после обращения 83-летнего мужчины о судебной защите его прав. Суд установил, что в 2019 году от имени дочери заявителя был незаконно оформлен кредит злоумышленником на 400 тыс. руб. Деньги он забрал себе. Однако дочь 83-летнего мужчины скончалась, а обязанность о выплате кредита возложили на отца.

Злоумышленника в 2021 году признали виновным по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета в крупном размере) и назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с осужденного 450 тыс. руб. в пользу отца потерпевшей.

«Решением Ярославского районного суда, не вступившим в законную силу, требования прокурора удовлетворены в полном объеме»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова