Гурманские будни

Тихая роскошь на Остоженке

Ресторан Omela открылся в конце июня на первом этаже жилищного комплекса, расположенного в пределах столичной «золотой мили». Он достаточно камерный, всего на 56 посадок, и рассчитан на местную аудиторию.

Интерьер решен в светлых тонах, много дерева, мрамора и кожи. Деревянные столы, светло-серая мраморная стойка и большие деревянные шкафы с посудой удачно перекликаются с кожаными диванами фисташкового цвета и серыми стульями в стиле баухаус. За концепцию отвечает Софья Меладзе — это ее первый ресторанный проект, который получился очень теплым и семейным. У руля кухни — шеф-повар Владислав Породня, ранее работавший в ресторанах «Белуга» и Lucky Izakaya Bar.

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Кухня авторская, но на первом месте продукты, которым уделили большое внимание. Меню будет меняться от сезона к сезону. Сейчас в нем много овощей и корнеплодов, мало соусов, вкусовые акценты расставлены точечно. В целом местное меню — это аккуратный микс европейской кухни с вкраплением азиатских вкусов.

Риет из мурманской трески подается в глубокой тарелке с тартаром из огурца и редиса с соусом на основе масла эстрагона — очень свежая закуска. Карпаччо из свеклы — с мягким сыром шевр и песто из рукколы. Масляная рыба (абсолютно русский северный продукт, пока не очень распространенный в московских ресторанах) подается на шариках из пасты на основе зеленых перцев с соком лайма и кинзы. Карпаччо из говядины вагю, где выявлен идеальный баланс жирной и постной части, отдают с горошком черного камбоджийского камоптского перца (у него более сложный и насыщенный вкус, чем у обычного) и с тартаром из острого васаби вместо соуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Буррата с маринованной спаржей и соусом ромеско Тартар из говядины с маринованным перцем и картофелем Сырные аранчини Спагетти с вонголе Ризотто миланезе с томлёной говядиной Равиоли качо-э-пепе с печёным картофелем и трюфелем Ризотто маринара с морепродуктами Спагетти с креветками карабинерос, лаймом и биском Куриный бульон с тортеллини Угольная рыба с зеленым горошком и фенхелем Следующая фотография 1 / 10 Буррата с маринованной спаржей и соусом ромеско Тартар из говядины с маринованным перцем и картофелем Сырные аранчини Спагетти с вонголе Ризотто миланезе с томлёной говядиной Равиоли качо-э-пепе с печёным картофелем и трюфелем Ризотто маринара с морепродуктами Спагетти с креветками карабинерос, лаймом и биском Куриный бульон с тортеллини Угольная рыба с зеленым горошком и фенхелем

Салат нисуаз в Omela — это большие листья салата ромейн, фаланги краба, немного долек печеного картофеля, заправка с чуть азиатским на вкус акцентом за счет японского соуса понзу. Из горячих закусок в меню сицилийская уличная еда — рисовые шарики аранчини с начинкой из ризотто и четырех видов сыра на подушке из сыра горгонзолла. Печеная морковь — фермерская, и от того разного цвета и размера, с пюре из печеной тыквы и каплями соуса из сыра фета.

На горячее любители мяса найдут идеальный стейк рибай сухого вызревания с очень насыщенным вкусом. Он подается с домашним томатным соусом сальса наподобие аджики, только не столь острым. Идеальны спагетти аль денте с тартаром из красной креветки ботан (более сладкой на вкус), филе угольной рыбы с зеленым горошком и фенхелем в собственном соку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лимонная баба Шу с бобами тонка и шоколадом Bellini Cardamom Espresso Martini Lavender Aviation Следующая фотография 1 / 6 Лимонная баба Шу с бобами тонка и шоколадом Bellini Cardamom Espresso Martini Lavender Aviation

На десерт есть лимонная баба: пористый круглый кекс, пропитанный итальянским ликером лимончелло на узбекских лимонах, и теплый персиковый тарт татен с ванильным мороженым. Помимо винной карты в меню коктейли, в том числе доведенный беллини, который тут готовят на основе пюре из апельсина и манго. Плюс Omela — тут есть ранние завтраки.

Пожарский переулок, дом 3 пн-пт, с 8:00 до 23:00 сб-вс, с 9:00 до 23:00

Коктейли, достойные царей

Аперитив или дижестив из новой коктейльной карты — решайте сами: роскошные интерьеры Champagne bar, в который вы попадете, пройдя сквозь обновленное лобби отеля The Carlton с элементами богемского хрусталя и золота, окунут в поистине царскую атмосферу. В частности, при создании хрустальной люстры, расположенной в центре лобби, дизайнеры бюро FG Stijl вдохновлялись тиарой императрицы Марии Федоровны.

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В карте ждет авторский коктейль «Беллини» на основе пюре сочного манго. Он перенесет на берега Индийского океана, где манго — символ любви. Коктейль «Корона» украшен льдом в форме бриллианта. Источником вдохновения стала история о рубине Черного принца в 170 карат. В коктейль входят ароматная клубника, свежий базилик и шампанское. Коктейль «Царский» — с несколькими каплями сыворотки с чистым золотом, водкой, душистым абрикосом и мятой. Древесно-фруктовый аромат La Panthere, созданный домом Cartier, стал основой коктейля «Парфюмер». В нем амбровые пряности сочетаются с нотками винограда, в основе — утонченное розовое шампанское. Сладкий коктейль гармонично дополняет эссенция с терпкой абрикосовой косточкой, которой бармен сбрызгивает напиток. Коктейль «Красный принц» на основе шампанского с душистой черной смородиной и соком граната подается с трюфелем и гранатом.

Тверская улица, дом 3 Ежедневно, с 16:00 до 1:00

Ольга Карпова