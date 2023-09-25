За год доходы бюджета Башкирии выросли на 3,9%, расходы — на 7,5%

По состоянию на 1 сентября исполнение консолидированного бюджета Башкирии по доходам составило 216,11 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства финансов Башкирии со ссылкой на доклад министра Лиры Игтисамовой. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года (208 млрд руб.). С января по август текущего года налоговые и неналоговые доходы в бюджет составили 159,9 млрд руб., безвозмездные поступления — 56,19 млрд руб.

Расходы консолидированного бюджета республики в январе-августе текущего года профинансированы в объеме 215,53 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (200,49 млрд руб.) на 7,5%. В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета — 73 % всех расходов или 157,27 млрд руб., отметила госпожа Игтисамова.

Бюджет Башкирии за январь-август исполнен по доходам в сумме 183 млрд руб. с ростом к уровню аналогичного периода 2022 года на 2,23% (было 179,34 млрд руб.), в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 126,51 млрд руб., увеличившись с 123,65 млрд руб. в 2022 году на 2,31%, по расходам — в сумме 186,65 млрд руб. (вырос со 173,7 млрд руб. в 2022 году на 7,45%).

Майя Иванова

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