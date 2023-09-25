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Коммерсантъ FM
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Посол России в Дании: Копенгаген боится расследовать дело «Северных потоков»

Посол России в Дании Владимир Барбин рассказал «РИА Новости», что датское правительство «опасается» проводить расследования подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» совместно с российской стороной. По его словам, «опасения» связаны с тем, что Россия может «узнать нечто», что «создаст риски для сотрудничества Дании с США в сфере безопасности или же поставок Данией вооружений Украине».

Посол России в Дании Владимир Барбин

Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Ъ

Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Ъ

Посол отметил, что взаимодействия по расследованию взрывов между датской и российской стороной еще нет. Запросы российской стороны о правовой помощи остались без внимания.

Взрывы на «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Россия считает инциденты «актами международного терроризма». Расследование произошедшего ведут Германия, Дания и Швеция. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник сообщил, что «Северные потоки» подорвали в ходе секретной операции США.

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