Башкирия дополнительно получит 118,7 млн рублей на мелиорацию

Кабмин дополнительно выделил Башкирии 118,7 млн руб. на субсидирование затрат на мелиоративные мероприятия в 2023 году. Соответствующее распоряжение о внесении изменений в федеральный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее для Башкирии было предусмотрено выделение субсидии в размере 79,6 млн руб. Таким образом, общая сумма финансирования мелиоративных мероприятий из федерального бюджета составит 198 млн руб.

Субсидии предназначены на строительство и реконструкцию оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также на расчистку земель от древесной и травянистой растительности. Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса достижение продовольственной безопасности страны, говорится в документе.

Дополнительное финансирование из федерального бюджета выделено 26 субъектам, между которыми распределено 535,5 млн руб.

Наталья Балыкова

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