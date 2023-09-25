СЗ «Эталон Отель» планирует построить в Пятигорске гостиницу за 1,4 млрд рублей

Курортный отель AZIMUT построит в Пятигорске компания СЗ «ЭталонОтель». Стоимость строительства четырехзвездочный гостиницы на 208 номеров составит 1,4 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.

Отель будет рассчитан на 170 тыс. человек в год. Запуск комплекса запланирован на февраль 2026 года. В гостинице будут предусмотрены сервисы питания, автопарковка, фитнес-зал с бассейном и СПА.

«Инвестору в соответствии с краевым законодательством предоставлена площадка без торгов. Такое решение принято на заседании координационного совета по развитию инвестиционной деятельности»,— написал Денис Полюбин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Эталон Отель» учреждено в Пятигорске в мае 2023 года. Компания специализируется на деятельности застройщика и генерального подрядчика. Единственным бенефициаром и генеральным директором предприятия выступает Алексей Раздобудько.

Анастасия Назарова