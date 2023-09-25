В Югре вахтовик украл нефтяное оборудование, ему грозит до 10 лет колонии

На одной из производственных баз в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) мужчина похитил дорогостоящее нефтяное буровое оборудование. Как сообщили в пресс-службе окружного ГУ МВД, материальный ущерб составил около 1,2 млн руб.

Полицейские уже задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Ульяновской области. Как сказано в сообщении, ранее он был судим. Задержанный работал вахтовым методом в организации, у которой похитил оборудование.

Сотрудники МВД установили, что мужчина перекусил провода, затем демонтировал с буровой установки шесть плат модуля верхнего привода, а затем спрятал оборудование, чтобы в дальнейшем его продать. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Согласно статье, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Полина Хабарова

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