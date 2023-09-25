Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Перми

Следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанного подозреваемого, сбившего насмерть вчера вечером в Закамске 17-летнюю девушку. Об этом сообщается на сайте СУ СКР России по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал ЧП-Пермь Фото: телеграмм-канал ЧП-Пермь

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжено с оставлением места его совершения)», - написано на сайте следственного органа.

По данным следствия, 24 сентября 2023 года в Кировском районе города Перми мужчина, управляя автомобилем, в нарушение ПДД выехал на регулируемый пешеходный переход возле ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская) на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате 17-летняя девушка скончалась на месте. Еще один пешеход с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Водитель, управляющий автотранспортным средством, после совершения дорожно-транспортного происшествия скрылся с места ДТП. В ходе поисковых мероприятий он был обнаружен и задержан сотрудниками полиции в Кировском районе Перми.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.