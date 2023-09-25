Финский Stockmann сменит название на Lindex Group

Финская сеть универмагов Stockmann Group изучает альтернативные варианты развития бизнеса и в связи с этим рассматривает смену названия на Lindex Group. Это решение связано с тем, что активы Lindex приносят группе основную массу всех доходов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Совет директоров Stockmann Plc сегодня принял решение о начале стратегического анализа с целью повышения акционерной стоимости за счет перевода компании Lindex в центр бизнеса группы. В рамках стратегического анализа Stockmann Plc Abp рассматривает возможность изменения своего названия на Lindex Group и изучает стратегические альтернативы для бизнеса универмагов Stockmann»,— сообщила группа.

При этом изменение названия не должно отразиться на универмагах Stockmann. Они продолжат работать под старым брендом.

Под маркой Lindex, которая входит в Stockmann Group, в Швеции, Норвегии и Финляндии выпускают женское нижнее белье. Совет директоров Stockmann считает, что изменение названия должно лучше отразить роль подразделения Lindex в бизнесе: в 2022 году его выручка составила более двух третей всей выручки — €661 млн. Операционная прибыль Lindex составила €90 млн. Таким образом, Lindex была основным источником прибыли Stockmann Group.

В Финляндии и Прибалтике действует восемь универмагов Stockmann. У компании более 1,4 млн постоянных клиентов. В 2010 году Stockmann построила в Петербурге ТРК «Невский центр», где и был открыт первый в городе универмаг «Стокманн».

Stockmann неоднократно критиковали в Финляндии за присутствие название бренда в России. Однако представители сети говорили, что компания уже не владеет российскими магазинами, а название, по условиям договора, может быть использовано еще минимум несколько лет.

Анастасия Ларина