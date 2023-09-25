Отменен оправдательный приговор экс-чиновнику по делу о халатности при отлове бродячих собак

Суд отменил оправдательный приговор экс-главе управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгению Петрюку. Он обвиняется в халатности, повлекшей гибель и травмирование людей после нападения собак (ч. 3 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края. Решение принял Восьмой кассационный суд в Кемерове на основании представления прокуратуры. Уголовное дело вновь будет рассмотрено в Октябрьском районном суде Красноярска.

По версии следствия, Евгений Петрюк с октября 2019 года по февраль 2020-го не организовал надлежащий отлов бродячих собак. В результате из-за нападений собак в городе четыре человека погибли, еще двое, в том числе маленький мальчик, получили серьезные увечья.

В августе 2022 год суд оправдал Евгения Петрюка, апелляция также признала вынесенный приговор законным.

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Вячеслав Фисюков