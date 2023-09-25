Волгоградский суд взыскал с ветеринара почти 2 миллиона коррупционных рублей

Дзержинский районный суд Волгограда взыскал с осужденного ветеринара 1,8 млн руб., полученных в качестве взятки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Ранее ответчик Владимир Штанов был признан виновным в получении взяток в особо-крупно размере с использованием вымогательства (чч.5, 6 ст.290 УК РФ). Суд установил, что врач, будучи сотрудником ГБУ ВО «Городищенская районная станция по борьбе с болезнями животных» с апреля 2017 года по февраль 2020 года, получил более 1,8 млн руб. за то, что игнорировал нарушения требований ветеринарно-санитарного законодательства и предоставлял свидетельства для продажи продуктов животноводства.

В результате подсудимого приговорили к 9 годам колонии строго режима и штрафу в размере 8 млн руб. Приговор вступил в законную силу. После прокуроры подали иск о взыскании суммы взяток в пользу государства — суд встал на сторону надзорного органа.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.