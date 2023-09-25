В Уфе со второй попытки выбрали подрядчика благоустройства аллеи Театра кукол

Управление капитального строительства администрации Уфы выбрало исполнителя работ по благоустройству аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол. Контракт заключен с ООО «Энергострой+», следует из материалов портала госзакупок.

Победитель предложил исполнить контакт с начальной ценой 18,13 млн руб. за 13,6 млн руб. (дисконт —около 25%). Второй участник, не названный в протоколе, готов был выполнить работы за 18,04 млн руб. (дисконт — 1,5%). Исполнитель должен до конца текущего года смонтировать системы электроосвещения и видеонаблюдения.

Это вторая попытка выбрать подрядчика. Итоги предыдущей закупки были отменены по предписанию УФАС по Башкирии. Контролирующий орган установил, что заявка победителя — ООО «Уралагротехсервис» (принадлежит Расиму Зарипову) — не соответствовала дополнительным требованиям заказчика.

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 4 октября выберет подрядчика строительно-монтажных работ по реконструкции Башкирского государственного театра кукол. Начальная цена контракта составляет 591,27 млн руб.

ООО «Энергострой+», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2017 года в Уфе. Компания занимается оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Владелец — Вадим Дигитаев. В 2022 году выручка составила 289,77 млн руб., чистая прибыль — 1,55 млн руб. В текущем году компания заключила три госконтракта на общую сумму 54,9 млн руб.

Майя Иванова

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