«С начала 2023 года со счетов россиян украли 4,5 млрд рублей»

Банк России установил минимальные требования к страхованию банковских карт. Полисы добровольного страхования должны защищать не только от потери карты или ее повреждения, но и от других рисков — например, кражи денег с карты. Указание ЦБ вступает в силу с 1 октября. Заместитель директора филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Валерий Язынин пояснил необходимость такого решения.



Валерий Язынин

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«По данным Центробанка, с начала 2023 года со счетов и карт россиян украли 4,5 млрд руб. — это почти на 30% больше, чем за прошлый год. Статистика по выплатам в нашей компании подтверждает неутешительные цифры — выплаты по страхованию карт у нас кратно выросли. Технологии незаконного списания денежных средств и “фантазии” мошенников значительно опережают предлагаемые способы защиты карты. В связи с этим программы страхования банковских карт позволят сохранить клиентам банка свои финансы.

Страхование карт помогает пользователю с помощью одного полиса защитить все свои банковские карты, вне зависимости от банка-эмитента. Страховыми случаями являются несанкционированное списание денежных средств с карты третьими лицами с помощью информацию о карте, полученной мошенническим путем (в том числе, фишинг, скимминг), несанкционированное списание с помощью поддельной карты или несанкционированные транзакции по утерянной или украденной карте. Полученные в банкомате наличные тоже будут защищены. Кроме того, если карта будет утеряна или украдена, затраты на восстановление будут компенсированы страховой компанией.

Меры, принимаемые Центробанком, и уровень мошенничества с незаконными списаниями уже приводит многих пользователей карт к пониманию того, что необходимо страховать свои карты. Тем более с каждым годом все больше людей отказываются от наличных денег, а значит, потребность в страховании возрастает».

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