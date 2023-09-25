В Ярославской области скончался участник полумарафона

24 сентября в Ростове Ярославской области во время полумарафона «Бегом по Золотому кольцу» один из участников почувствовал себя плохо, врачи не смогли спасти его жизнь. Об этом сообщает официальная страница полумарафона ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полумарафон "Бегом по Золотому кольцу" в Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области Полумарафон "Бегом по Золотому кольцу" в Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«Выражаем соболезнования близким и друзьям Андрея Нечаева. Андрей участвовал в забеге на дистанции 10 км, и на девятом километре ему стало плохо. Волонтеры на трассе сообщили ближайшей бригаде скорой помощи, и медики незамедлительно начали оказывать медицинскую помощь в машине и продолжили уже в реанимации Центральной районной больницы, куда участник был доставлен. К сожалению, в реанимации Андрей скончался»,— говорится в сообщении организаторов спортивного мероприятия.

В комментариях к сообщению участники забега высказывают предположения, что трагедию могла спровоцировать жаркая погода, в день забега в городе было около 25 градусов. Причина смерти мужчины устанавливается. Как сообщает 76.ru со ссылкой на администрацию города, погибший прошел медицинское обследование и был допущен к соревнованиям. В 2022 году во время забега в Ростове также умер участник полумарафона.

Антон Голицын