Дефицит в поставке топлива аграриям Удмуртии превысил 11 тысяч тонн

В Удмуртии зарегистрировали дефицит в поставке топлива аграриям в размере 11,5 тыс. т. При этом годовой объем приобретения ГСМ предприятиями составляет более 45 тыс. т. Об этом сегодня, 25 сентября, рассказал глава региона Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Наши аграрии завершают уборку урожая, параллельно идет сев озимых и вспашка почвы. Для всех работ нужна техника, которая работает преимущественно на дизеле. Ситуация с топливом непростая по всей стране, мы здесь не исключение. В некоторых регионах страны работы уже под угрозой срыва»,— рассказал господин Бречалов.

При этом от аграриев Удмуртии поступает информация об отказе поставщиков в доставке. «С президентом компании-поставщика ГСМ мы договорились о бронировании нужных объемов на ближайших нефтебазах»,— рассказал глава Удмуртии.

Заместителю председателя правительства республики Ольге Абрамовой поручено детально проработать обеспечение логистики и консолидированной закупки для нужд предприятий.