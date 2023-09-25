Варшава готова предоставить транспортный коридор для украинского зерна. Однако поставленное продовольствие должно быть отправлено в страны Африки, заявил президент Польши Анджей Дуда. При этом он подчеркнул, что считает правильным решение о запрете украинского зерна на внутреннем рынке. Ограничения вступили в силу еще в мае в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии после жалоб местных фермеров на более дешевую продукцию из Украины. В сентябре эмбарго истекло, но ряд стран решили продлить его в одностороннем порядке. В Киеве планируют оспорить этот запрет через ВТО. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, как продуктовая война может сказаться на общей ситуации в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Публичный конфликт Варшавы и Киева по поводу импорта украинского зерна — практически идеальное зрелище для каждого любителя геополитики. Чего тут только нет: боевые союзники ссорятся из-за экономических квот, обесценивающая друг друга риторика звучит с высокой трибуны ООН, вопросы транспортировки зерна трансформируются в отказ от поставок вооружений. А над всем этим — растерянность общего заокеанского союзника, который вроде пытается примерить противоборствующие стороны, но при этом и сам находится в некомфортной ситуации из-за предстоящих в 2024 году президентских выборов. Этакий клубок проблем и противоречий, который если и распутается, то все равно оставит за собой негативный осадок.

Консенсус экспертов по вопросу гласит, что конфликт угаснет уже очень скоро. 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы, а именно они-то и стали причиной всего происходящего. 12% поляков заняты в сельском хозяйстве, и дешевое украинское зерно бьет по их доходам. При этом сельские жители — одна из самых активных и одновременно консервативных групп избирателей. В нынешней кампании за их голоса борются, как правящая партия «Право и справедливость», так и оппозиция — например, правые евроскептики с антиукраинской риторикой из «Конфедерации свободы и независимости».

Однако если словесные баталии с Украиной помогут правящей партии сохранить власть, то уже в следующем году стоит ждать повторения этой политтехнологии, но в куда больших масштабах.

В начале июня состоятся выборы в Европарламент и, судя по социологии, взгляды континентального избирателя в последнее время заметно сдвинулись в право-консервативную сторону. А, значит, темы украинских беженцев и финансирование Украины практически гарантировано станут предметом острых предвыборных дискуссий. К тому же, как мы уже привыкли за минувшие полтора года, киевские политики за словом в карман не лезут и на любые претензии будут отвечать в трехкратном размере.

Впрочем, общеевропейское электоральное шоу начнется лишь в марте-апреле 2024-го. А возвращаясь к нынешнему скандалу, нельзя не отметить еще один любопытный момент: распри между Варшавой и Киевом — прекрасная возможность для российской пропаганды. Но ничего подобного не происходит. В Москве, похоже, не очень понимают с какой стороны к этой конфетке подойти. Как обвинить одних, но не похвалить при этом других? Кого из противников выбрать в качестве положительного героя? Слишком много сложных вводных.

В итоге Москва, скорее, смакует подробности и предрекает, что это лишь первый звонок. Мол, интересы разных групп избирателей рано или поздно приведут к масштабному расколу и крушению евроатлантического единства. И на самом деле этот прогноз не лишен оснований.

Другое дело, что почему-то доходами и уровнем благ интересуются лишь жители западных государств. А россияне — люди со стальными нервами, для которых экономические проблемы — не причина перестать с застывшим на устах оптимизмом наблюдать за ссорой двух славянских соседей.

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