Замглавы Красноярска поместили под стражу на 2 месяца

Заместителя главы Красноярска – руководителя департамента градостроительства Дмитрия Вертельникова поместили под стражу на два месяца до 21 ноября. Соответствующее решение вынес Емельяновский райсуд. Госслужащему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает прокуратура Красноярского края.

В феврале руководитель департамента назначил своему заместителю выплату компенсаций в связи с досрочным увольнением из-за сокращения его должности. Вскоре бывший заместитель устроился в подведомственное господину Веретельникову учреждение. Несмотря на это обвиняемый все равно распорядился незаконно перечислить 370 тыс. руб.

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Александр Киселев