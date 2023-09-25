В Туймазах вынесли приговор за организацию незаконного игорного бизнеса

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор 15 членам преступной группы, организовавшей незаконную игорную деятельность в Туймазах и Октябрьском, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и незаконном использовании объектов авторского права, совершенном организованной группой (п.п. «б, в» ч. 3 ст. 146 УК РФ).

По материалам дела, с ноября 2017 до августа 2020 года 39-летний Линар Шарафутдинов и 35-летние Роберт Нагимов, Рустам Сиразетдинов и Илья Загайнов организовали азартные игры с использованием игрового оборудования с нелицензионным софтом. Они привлекли 11 местных жителей в качестве администраторов и охранников. Доход преступной группировки составил 58 млн руб., а ущерб правообладателям игровых программ — 28 млн руб.

Лидер преступной группы Линар Шарафутдинов также признан виновным в повреждении нефтепродуктопровода (ч. 4 ст. 215.3 УК РФ) и покушении на кражу имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

В сентябре 2019 года Линар Шарафутдинов с неустановленными лицами сделал врезку в магистральный нефтепродуктопровод около деревни Имангулово, чтобы похитить дизельное топливо. Довести дело до конца ему не удалось «благодаря бдительности сотрудников компании-собственника», указано в сообщении.

Подсудимые не признали вину.

Линар Шарафутдинов приговорен трем с половиной годам исправительной колонии общего режима, также он должен возместить более 80 тыс. руб. за повреждение имущества. Еще один фигурант дела, 38-летний Рамзиль Гайсин, приговорен к году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, так как у него имеется непогашенная судимость.

Суд назначил тринадцати участникам группы наказание от восьми месяцев до двух с половиной лет условно с испытательным сроком от полугода до двух лет. «Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с мягкостью и несправедливостью назначенного наказания», — отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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