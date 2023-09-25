На пляже в Сукко утонул ребенок

На пляже в Сукко утонул мальчик. Информацию об этом «Ъ-Кубань» подтвердили в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Трагедия произошла днем 24 сентября. Очевидцы в соцсетях сообщили, что ребенку было на вид около 10-12 лет. Он пошел купаться и начал тонуть. Увидев происходящее, на помощь к нему бросились несколько отдыхающих.

Они вытащили ребенка на берег. Посетители пляжа оказали ему первую помощь. Через 20 минут на место приехала скорая, однако спасти ребенка не удалось.

Татьяна Ручкина

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