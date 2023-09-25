Краевое АИР временно возглавил замдиректора

Исполнять обязанности гендиректора ГБУ«Агентство инвестиционного развития Пермского края» (АИР) будет Владимир Радченко, замдиректора, сообщает телеграм-канал АИР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал АИР Фото: телеграмм-канал АИР

Напомним, прежний руководитель АИР Яна Фурман с сегодняшнего дня приступила к исполнению обязанности замглавы Перми, руководителя единого финансово-экономического блока.

Господин Радченко имеет высшее экономическое образование (Пермский государственный технический университет), высшее образование по направлению менеджмент (Пермский государственный университет). В АИР служащий работает с 2018 года, в должности замдирекктора – с 2021 года.

Интересно, что Яна Фурман заняла должность, на которую в начале этого года претендовал сам господин Радченко. По данным «Ъ-Прикамье», он прошел несколько собеседований, но в итоге не подошел прежней команде администрации города во главе мэром с Алексеем Демкиным.