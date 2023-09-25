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Глава Удмуртии: нельзя успокаиваться насчет капремонта школ

Глава Удмуртии призвал руководителей районов и ответственных лиц «не успокаиваться» касательно капитального ремонта школ и держать ситуацию на контроле. Об этом руководитель региона заявил сегодня, 25 сентября, в ходе аппаратного совещания.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Очень хочу ошибаться, но мы немного успокоились по некоторым объектам точно: и подрядчики, и заказчики. Я прошу заниматься этим вопросом лично, держать на контроле. Еще раз проговорить все с родителями, включать депутатов. Ни в коем случае не успокаиваться: ну что-то буксует ремонт, до декабря время есть — чтобы не было такой позиции»,— заявил глава Удмуртии.

В настоящее время, по словам господина Бречалова, все дети распределены по другим школам. «Родители относительно привыкли»,— отметил глава Удмуртии.

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