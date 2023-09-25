Бывшие инструкторы ЧВК «Вагнер» будут готовить донских добровольцев «Оплота»

Инструкторы ЧВК «Вагнер» будут готовить резервистов народного ополчения на территории Ростовской области. Об этом со ссылкой на председателя ростовского движения ветеранов боевых действий «Оплот» Валерия Бову сообщает 1RND.

По словам Валерия Бовы, казачий добровольческий батальон уже договорился с бывшими участниками ЧВК «Вагнер». Оплачивать услуги специалистов будут руководители «Оплота» из собственных средств.

Председатель ростовского движения ветеранов подчеркнул, что движение добровольцев не преследует никаких политических целей и не получит боевого оружия.

«Подразделение, которое мы формируем, не будет вооружено, пока мы не будем взаимодействовать с правоохранительными органами»,— цитирует сетевое издание Валерия Бову.

Ростовское движение ветеранов «Оплот» стало первым в России сообществом, которое получило право набирать и готовить народное ополчение.

Анастасия Назарова