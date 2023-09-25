Губернатор Красноярского края предложил на утверждение заксобранию кандидатуры членов правительства

Глава Красноярского края Михаил Котюков внес на утверждение в заксобрание кандидатуры членов правительства региона, сообщает пресс-служба краевого правительства. Предлагается утвердить на должности первого замгубернатора и руководителя администрации губернатора Сергея Пономаренко, на должность первого замгубернатора и председателя правительства Сергея —Верещагина.

Также предлагается утвердить в должности зампреда правительства и министра финансов Красноярского края Владимира Бахаря, на пост зампреда правительства края, координирующего деятельность министерства экономики и регионального развития края Сергея Кузьмина, а на пост главы минэкономразвития региона Татьяну Магдибур. Сейчас этот пост в статусе и.о. занимает Анна Гарнец. Она была назначена министром в октябре 2021 года.

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Оксана Павлова