ФК «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с московским ЦСКА в ходе 9-го тура Мир РПЛ. Счет игры составил 3:3. Встреча прошла 24 сентября на стадионе «Ростов Арена».
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В начале матча игроки «Ростова» Алексей Миронов и Егор Голенков забили голы в ворота гостей на 7-й и 12-й минуте встречи. На 26-й минуте москвичам удалось сократить дистанцию на один мяч.
На 69-й минуте Егор Голенков вновь смог забить гол. Однако за 10 минут до конца игры футболисты ЦСКА отправили два мяча в ворота ростовчан и сравняли счет.