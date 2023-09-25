ФК «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с московским ЦСКА в ходе 9-го тура Мир РПЛ. Счет игры составил 3:3. Встреча прошла 24 сентября на стадионе «Ростов Арена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Следующая фотография 1 / 21 Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 9-й тур. Матч между командами ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) на стадионе "Ростов Арена". Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В начале матча игроки «Ростова» Алексей Миронов и Егор Голенков забили голы в ворота гостей на 7-й и 12-й минуте встречи. На 26-й минуте москвичам удалось сократить дистанцию на один мяч.

На 69-й минуте Егор Голенков вновь смог забить гол. Однако за 10 минут до конца игры футболисты ЦСКА отправили два мяча в ворота ростовчан и сравняли счет.

Анастасия Назарова