Пермская разработка на федеральный уровень

Цены на автомобили меняются стремительно, так как рынок авто зависит от текущей экономической ситуации. А если ваша деятельность связана с автомобилями или вы хотите купить/продать автомобиль, важно, чтобы под рукой были инструменты, которые помогут быстро и точно решить вопрос. И такой инструмент разработали пермские программисты компании «Мезекс. Информационные системы».
«Мезекс. Информационные системы» – активно развивающаяся, аккредитованная IT-компания, которая разрабатывает цифровые продукты. Среди разработок компании есть такие сервисы:
- для получения финансирования;
- для получения инвестиционного дохода;
- для оценки авто;
- для учета рабочего времени.
Расскажем подробнее о сервисе для оценки авто – MezexPrice. Это сервис, позволяющий оперативно оценить транспортное средство:
- оценка в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки;
- время оценки – 0,2 секунды;
- справедливая и независимая оценка.
Сервис разработан в рамках государственного гранта при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Для кого полезен сервис
Сервис предназначен как для профессиональных участников рынка, которым необходимо оценивать транспортное средство в рамках работы:
- инвесторы/кредиторы, работающие в сфере залогового кредитования;
- лизинговые компании;
- финансовые маркетплейсы;
- участники оценочной деятельности;
так и для частных лиц:
- физические лица, которые собираются продать или купить транспортное средство.
Чем полезен сервис:
Для кредиторов, работающих в сфере залогового кредитования; лизинговых компаний; финансовых маркетплейсов:
- кредиторы смогут увеличить скорость рассмотрения заявки на финансирование, точно рассчитывать лимиты и эффективно предоставлять финансирование;
- снизить себестоимость внутренних процессов по оценке;
- избежать заинтересованности оценщиков в предоставлении результатов;
- минимизировать ошибки при оценке стоимости залогового имущества.
Для физических лиц:
- частные лица смогут получить актуальную и точную информацию о реальной стоимости авто.
Дополнительные возможности сервиса:
MezexPrice позволит участникам рынка получать актуальную информацию по стоимости транспортного средства, но это не все возможности сервиса. Пользователи могут получить финансирование в один клик на покупку авто или деньги до продажи авто.
Это возможно сделать с помощью телеграм-бота сервиса Mezex. Компания была одной из первых на рынке, кто создал финансовый сервис в рамках мессенджера. С помощью бота также можно проверить авто на штрафы, аресты и ограничения, угоны, розыск и ДТП по VIN-коду.
Сервис доступен для использования по всей России. Радует, что данный проект разработали наши пермские программисты. Это в очередной раз доказывает, что даже региональные разработчики способны создать продукт для федерального использования.
Сохраняйте сервис MezexPrice себе и делитесь им с друзьями!
ООО "МЕЗЕКС. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
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