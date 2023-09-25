Пермская разработка на федеральный уровень

Цены на автомобили меняются стремительно, так как рынок авто зависит от текущей экономической ситуации. А если ваша деятельность связана с автомобилями или вы хотите купить/продать автомобиль, важно, чтобы под рукой были инструменты, которые помогут быстро и точно решить вопрос. И такой инструмент разработали пермские программисты компании «Мезекс. Информационные системы».

«Мезекс. Информационные системы» – активно развивающаяся, аккредитованная IT-компания, которая разрабатывает цифровые продукты. Среди разработок компании есть такие сервисы:

- для получения финансирования;

- для получения инвестиционного дохода;

- для оценки авто;



- для учета рабочего времени.

Расскажем подробнее о сервисе для оценки авто – MezexPrice. Это сервис, позволяющий оперативно оценить транспортное средство:

- оценка в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки;

- время оценки – 0,2 секунды;



- справедливая и независимая оценка.

Сервис разработан в рамках государственного гранта при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Для кого полезен сервис

Сервис предназначен как для профессиональных участников рынка, которым необходимо оценивать транспортное средство в рамках работы:

- инвесторы/кредиторы, работающие в сфере залогового кредитования;

- лизинговые компании;

- финансовые маркетплейсы;

- участники оценочной деятельности;

так и для частных лиц:

- физические лица, которые собираются продать или купить транспортное средство.

Чем полезен сервис:

Для кредиторов, работающих в сфере залогового кредитования; лизинговых компаний; финансовых маркетплейсов:

- кредиторы смогут увеличить скорость рассмотрения заявки на финансирование, точно рассчитывать лимиты и эффективно предоставлять финансирование;

- снизить себестоимость внутренних процессов по оценке;

- избежать заинтересованности оценщиков в предоставлении результатов;



- минимизировать ошибки при оценке стоимости залогового имущества.

Для физических лиц:

- частные лица смогут получить актуальную и точную информацию о реальной стоимости авто.

Дополнительные возможности сервиса:

MezexPrice позволит участникам рынка получать актуальную информацию по стоимости транспортного средства, но это не все возможности сервиса. Пользователи могут получить финансирование в один клик на покупку авто или деньги до продажи авто.

Это возможно сделать с помощью телеграм-бота сервиса Mezex. Компания была одной из первых на рынке, кто создал финансовый сервис в рамках мессенджера. С помощью бота также можно проверить авто на штрафы, аресты и ограничения, угоны, розыск и ДТП по VIN-коду.

Сервис доступен для использования по всей России. Радует, что данный проект разработали наши пермские программисты. Это в очередной раз доказывает, что даже региональные разработчики способны создать продукт для федерального использования.

Сохраняйте сервис MezexPrice себе и делитесь им с друзьями!

ООО "МЕЗЕКС. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"