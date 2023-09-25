Минобороны РФ: над Крымом и акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника

Ночью над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Крыма средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— отметили в ведомстве.

С начала спецоперации атаки беспилотниками российских регионов происходят регулярно. Чаще всего дроны удается сбить.

Татьяна Ручкина

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