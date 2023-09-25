Минэнерго предложило особый механизм запуска ТЭС «Ударная» на Кубани

Минэнерго РФ предложило рассрочку для запуска ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае, которая строится для снижения энергодефицита и повышения системной надежности энергосистемы юга России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замминистра энергетики РФ Павла Сниккарса.

ТЭС «Ударная» строит «Технопромэкспорт» (входит в состав госкорпорации «Ростех») в рамках механизма конкурентного отбора мощности новой генерации. Проект стоимостью в 51 млрд руб. планировали реализовать еще весной 2021 года. Сначала объект должен был включать в себя две парогазовые установки мощностью по 225 МВт и две турбины по 25 МВт.

Однако позже решили вместо двух турбин по 25 МВт поставить одну модифицированную ГТД-110М. Срок ввода станции в эксплуатацию перенесли на декабрь 2023 года.

«Они выдадут мощность с двух турбин, а еще одну турбину ГТД-110М построят в мае 2024. Если они ее не построят, то все, что они получили за первые две турбины, мы заберем»,— отметил замминистра.

Татьяна Ручкина

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