Свердловчане стали меньше бояться увольнения

Всего 15% опрошенных жителей Свердловской области боятся увольнения. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, следует из исследования hh.ru. При этом еще весной доля свердловчан, считающих, что на текущем месте работы для них существует угроза увольнения, составляла 18%.

Уверенно на нынешнем рабочем месте ощущают себя 78% жителей региона. Это также стало рекордным значением. Еще 7% затруднились дать оценку стабильности своего трудоустройства.

Наименее стабильно себя ощущают представители сферы «Высший менеджмент» (29% испытывают угрозу увольнения), а также юристы (25%), маркетологи и рекламщики (24%). Максимально уверены в стабильности своего трудоустройства работники добывающих предприятий (94%), ученые и преподаватели (80%), а также строители (78%).

В целом по России угрозу увольнения испытывают 18% опрошенных, не испытывают — 73%.

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