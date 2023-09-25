ММК представит свою продукцию на выставке в Казахстане

25 сентября, в Астане начинает работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. КАЗАХСТАН, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.



Организаторами мероприятия выступают министерство промышленности и строительства Казахстана, министерство транспорта Казахстана и министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Эта крупная выставка с участием национальных и региональных экспозиций, а также крупнейших компаний из стран ЕАЭС занимает площадь более 12 тыс. кв. м. Здесь представлены тематические разделы, посвященные авиационному, транспортному и энергетическому машиностроению, станкостроению, химической промышленности и металлургии.

На стенде ПАО «ММК» посетители смогут ознакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. В экспозиции, в частности, будет представлена продукция для строительной отрасли: горячекатаный и холоднокатаный рулонный прокат, сортовой прокат, металлопродукция с покрытиями. Также Магнитка представит металлопродукцию для машиностроительного сектора – в том числе широкий спектр высокопрочных сталей. На стенде будет работать представительная делегация специалистов и руководителей ММК, Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ», а также ООО «Торговый дом ММК», имеющего сеть подразделений в Республике Казахстан. Для Магнитки рынок этой динамично развивающейся центральноазиатской страны имеет большое значение. В 2022 году поставки металлопроката компании в Казахстан составили свыше 273 тыс. тонн, что является вторым показателем среди всех стран ближнего и дальнего зарубежья.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. КАЗАХСТАН проходит в Астане 25–27 сентября. В ней принимают участие около 10 тысяч человек из 20 стран. Главная сессия «ИННОПРОМ. КАЗАХСТАН» соберет на одной сцене глав правительств Казахстана, России, Белоруссии и других стран региона, а также глав деловых ассоциаций и производственных компаний. Представители бизнеса и органов власти поделятся взглядами на развитие международной кооперации и расскажут о новых перспективных проектах сотрудничества.

ПАО «ММК»