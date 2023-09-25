Жителя Омской области подозревают в убийстве двоих детей

Житель поселка Любино Омской области подозревается в убийстве мужчины и двоих детей. По версии следствия, вечером 24 сентября местный житель после ссоры с супругой застрелил из ружья брата жены и двух своих сыновей (3-х и 5 лет), после чего покончил с собой. Супруга с двумя другими детьми (1 год и 7 лет) смогла убежать. Тела погибших были обнаружены в дворе дома.

По факту произошедшего СУ СКР по Омской области возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

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Вячеслав Фисюков