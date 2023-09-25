ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с омским «Авангардом»

Сегодня, 25 сентября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет вторую встречу с ХК «Авангард» (Омск). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

Прошлая встреча команд, которая прошла 7 сентября, завершилась поражением «Автомобилиста» со счетом 3:2. В предыдущем сезоне клубы провели четыре встречи, в трех из них победу одержал «Авангард».

С начала сезона «ХК Автомобилист» провел 10 игр, в пяти из которых одержал победу. Уральский клуб занимает четвертое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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