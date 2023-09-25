В результате ДТП с четырьмя машинами под Симферополем пострадали шесть человек

На автодороге Симферополь-Николаевка водитель Volkswagen выехал на встречку и допустил столкновение с тремя легковыми автомобилями. Пострадал виновник ДТП и еще пять человек, в том числе ребенок 2018 года рождения, сообщает Telegram-канал министерства внутренних дел Крыма.

Как сообщает ведомство, авария, по предварительным данным, произошла 24 сентября в 19:30. Отмечается, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве в момент ДТП. Все пострадавшие доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, заявили в МВД.

Эрдни Кагалтынов