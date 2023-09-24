«Яндекс Погода»: 25 сентября в Черноземье будет облачно, до +27°

В понедельник погода на территории Черноземья будет преимущественно облачной с прояснениями и малооблачной, а среднесуточная температура составит от +21° до +27°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде, где ожидается ясная погода и температура воздуха прогреется до +27°. Малооблачная погода ждет жителей Воронежа и Курска, где отметка термометра достигнет +26°.

В остальных регионах Черноземья 25 сентября будет облачно с прояснениями: в Орловской области температура достигнет+21°, в Липецкой и Тамбовской ожидается до +24°.

Владимир Зоркий