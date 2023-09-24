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Коммерсантъ FM
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Reuters: Tesla, Microsoft и Google инвестируют в Таиланд

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил, что его страна ожидает инвестиций в объеме не менее $5 млрд от компаний Tesla, Microsoft и Google. Об этом сообщает агентство Reuters, которое цитирует господина Тависина, вернувшегося из Нью-Йорка, где он участвовал в заседаниях Генеральной ассамблеи ООН, а также встречался с главами крупных американских компаний.

«Tesla рассматривает возможное производство электромобилей, Microsoft и Google — дата-центры»,— заявил премьер, не уточнив при этом, идет ли речь о $5 млрд инвестиций от всех трех компаний, или каждая из них вложит в экономику Таиланда такую сумму. Как сообщает Reuters, господин Тависин обсуждал с главой Tesla производство электромобилей и ситуацию в этом секторе в Таиланде, который является четвертым по величине в Азии центром сборки автомобилей. Страна предлагает всевозможные льготы производителям электромобилей и аккумуляторов для них, а также налоговые льготы для местных покупателей электромобилей.

Алена Миклашевская

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