«Молот» одержал волевую победу в гостях над «Ростовом»

Сегодня ХК «Молот» (Пермь) провел последний матч выездной серии чемпионата ВХЛ – с ХК «Ростов». Команды в этом поединке на двоих забросили 11 шайб. Хозяева площадки в первом периоде вели со счетом 2:0, однако «молотобойцы» проявили характер и вырвали победу (6:5). Авторами голов стали Егор Манин, Константин Рыжов, Алексей Ерохин и трижды отличился Денис Дюрягин.

Таким образом, пермская команда под руководством нового тренера Александра Гулявцева выиграла три из четырех в выездной серии.

Следующую игру «Молот» проведет в Перми 30 сентября - против «Нефтяника» из Альметьевска.