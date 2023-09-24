Госстройнадзор Петербурга одобрил строительство школ в Песочном и Парголово

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешения на строительство четырех образовательных учреждений: двух школ и двух детских садов. Школы откроются в поселке Песочный и в Парголово, детские сады — в Пушкине и в Приморском районе, сообщили в Telegram-канале организации.

Школа в поселке Песоный пока не имеет адреса, ее построят на участке 609. Она будет рассчитана на 1100 мест или 44 класса. В здании предусмотрены актовый зал, библиотека, бассейн и несколько спортзалов. Начальная школа будет иметь отдельный вход и отдельные гардеробные.

Школа в Парголово откроется по адресу: пр.Энгельса, уч. 43. Она рассчитана на 825 мест. В здании будет два бассейна, библиотека, залы для проведения мероприятий, занятий танцами и спортом. На пришкольной территории будет размещаться физкультурная зона.

Детский сад в Пушкине будет находиться по адресу: Саперная улица, уч. 21. Он рассчитан на 110 детей и будет построен в рамках адресной инвестиционной программы. Другой детский сад, на 220 детей, откроют в Приморском района на Комендантском проспекте. В обоих садах предусмотрены залы для занятий музыкой и физкультурой, бассейн и кабинеты для занятий в кружках.

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