Неделю ответственного отношения к сердцу проведут на Кубани

В Краснодарском крае с 25 сентября по 1 октября проведут мероприятия, направленные на повышение информированности о профилактике, диагностике и лечении заболеваний сердца. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тихорецком районе 25 сентября состоится акция «Кубань против рака», в Геленджике и Архипо-Осиповке с 26 по 28 сентября будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация».

Выезд краевой Станции переливания крови состоится в Северском районе 26 сентября, в Павловском районе станция будет работать 28 сентября, а в Динском районе — 30 сентября. В краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики 27 сентября проведут Школу здоровья.

28 сентября в Краснодаре пройдет физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро». В Новокубанском районе в этот день устроят акцию «Кубань — край-долгожителей».

Тат Гаспарян

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