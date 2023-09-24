Toyota утроит производство электромобилей

Вчера японское агентство Nikkei сообщило, что автоконцерн Toyota планирует утроить производство полностью электрических автомобилей уже в следующем году. Если раньше японская компания намеревалась выпустить в 2024 году 190 тыс. электромобилей, то сейчас план повышен до 600 тыс. штук.

Как известно, Toyota долгое время скептически относилась к массовому производству полностью электрических автомобилей, делая ставку на гибриды. Toyota Prius стал одним из первых массовых гибридных автомобилей, завоевав огромную популярность на мировом авторынке. Однако на фоне растущих продаж электромобилей от других компаний руководство Toyota изменило свою позицию и в конце 2021 года представило стратегический план по развитию электромобилей с инвестициями на $70 млрд. В результате по итогам 2022-го компания продала 24 тыс. электромобилей, по итогам 2023-го продажи должны составить 150 тыс. штук, а в 2024 году могут достичь 600 тыс. штук. За последнее время компания уже представила прототипы абсолютно новых моделей электромобилей в сегменте SUV, а также кроссовер и седан.

Евгений Хвостик