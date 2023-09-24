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В СВО погиб уроженец Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Ярославской области Алексей Кудрявцев. Об этом сообщила глава Мышкинского муниципального района Ольга Минаева.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«С прискорбием сообщаю, что в ходе СВО погиб наш земляк Алексей Кудрявцев.Выражаю соболезнование близким Алексея»,— написала в соцсетях госпожа Минаева.

Она сообщила, что прощание с военнослужащим состоится 26 сентября в храме в селе Поводнево Мышкинского района. От администрации района будет организован автобус.

Алла Чижова

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