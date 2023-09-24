В Пермском аэропорту задерживаются несколько рейсов «ЮВТ АЭРО»

В аэропорту «Большое Савино» задерживаются вылет двух рейсов авиакомпании «ЮВТ АЭРО». По информации онлайн-табло аэропорта, самолет в Барнаул должен был вылететь сегодня в 8:20, однако вылет был отложен на 03:00, 25 сентября. Также задерживается рейс в Усинск, ранее назначенный на 18:40. Согласно расчётному времени вылет запланирован на 12:20, 25 сентября.

На прилёт задержаны рейсы «ЮВТ АЭРО» из Барнаула и Казани. Согласно расписанию самолёты должны были приземлиться в Перми сегодня в 07:30 и 18:00 соответственно. Однако по расчётному времени пассажиры прибудут в Пермь только, завтра 25 сентября.