В Приморье в ночь перед открытием осквернили мемориал участникам спецоперации

Неизвестные разбили фотографии погибших участников военной операции на Украине и исписали аллею памяти в их честь в селе Павло-Федоровка Приморского края. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия для задержания причастных к произошедшему.

Открытие мемориала погибшим участникам боевых действий, установленного местными жителями, должно было состояться сегодня, 24 сентября. Однако утром местные жители обнаружили, что аллея памяти испорчена. Согласно опубликованному в местном Telegram-канале видео, неизвестные разбили фотографии погибших военнослужащих и оставили надпись «За детей Украины».

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента в селе Павло-Федоровка Кировского района Приморья. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей граждан, причастных к инциденту, и их задержание»,— говорится в сообщении УМВД по Приморскому краю.