Брокер «Тинькофф» ошибочно списал с клиентов комиссию в 10 раз выше заявленной

Пользователи «Тинькофф Инвестиций» пожаловались на то, что при покупке заблокированных фондов FinEx брокер списал с них комиссию не 1,5% от сделки, как указано в тарифе, а 15%. Пресс-служба брокера сообщила «РБК Инвестициям», что списание было ошибочным, но инвесторам уже вернули излишне удержанные суммы.

По условиям тарифа «Инвестор» от «Тинькофф», покупка или продажа на внебиржевом рынке акций, паев ПИФ, паев или акций ETF, депозитарных расписок, заблокированных из-за санкций на счете Национального расчетного депозитария в Euroclear, обойдется клиенту в 1,5% от суммы сделки. Однако на этой неделе пользователи ряда Telegram-каналов, посвященных инвестициям, сообщили, что с них была списана комиссия в размере 15%.

Представитель «Тинькофф Инвестиций» подтвердил «РБК Инвестициям» факт ошибочного списания комиссий. «Это коснулось нескольких десятков клиентов (меньше сотни). Всем уже вернули излишне удержанное»,— отметил он.

Торги на внебиржевом рынке заблокированными фондами FinEx брокер «Тинькофф Инвестиции» запустил в начале сентября. Первыми к покупке и продаже стали доступны паи фонда FXBC «Экосистема Блокчейн». Сейчас на внебиржевом рынке пользователи «Тинькофф Инвестиций» могут торговать 16 из 22 заблокированных фондов FinEx.